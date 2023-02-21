В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева около 500 сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерэнержи» провели акцию по посадке деревьев.

В ходе акции, которая прошла 23 февраля в поселке Ходжасан на территории в 10 гектаров, было посажено до 7 тысяч деревьев различных видов, которые подходят для климата Апшеронского полуострова.

Основная цель проводимых в Азербайджане таких акций - путем пропаганды посадки деревьев способствовать сохранению природы, созданию здоровой экологической среды, продолжению традиций общенационального лидера, сохранению зеленого наследия для будущих поколений.