Продлен срок ареста Бахтияра Гаджиева

Хатаинский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Суд продлил срок ареста Гаджиева на 2 месяца.

Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и 289.1 (Неуважение к суду) Уголовного кодекса.

Решением Хатаинского районного суда от 9 декабря 2022 года Гаджиев был арестован.