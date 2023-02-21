Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Баку с Генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Сюрейя Эром. Как сообщили haqqın.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса в ходе встречи Гафарова отметила, что сотрудничество с ТЮРКПА представляет важное значение для укрепления дружбы и братства между нашими государствами и народами. Между азербайджанским парламентом и национальными парламентами государств-участников ТЮРКПА налажено широкое сотрудничество, и за последнее время эти связи получили позитивное развитие.

Говоря о деятельности Парламентской сети Движения Неприсоединения, лидер Милли Меджлиса отметила международную поддержку инициативам президента Ильхама Алиева как председателя ДН. Сеть привлекает к себе все более пристальное международное внимание, в том числе как прекрасная площадка для расширения сотрудничества между состоящими в ней парламентами.

Далее С.Гафарова проинформировала М.Сюрейя Эра об учредительном съезде Сети в Мадриде, о ее первой регулярной конференции в Баку и о текущей подготовке к конференции, которая пройдет в Манаме. Была дана высокая оценка участию ТЮРКПА как в учредительном собрании в испанской столице, так и в бакинской конференции.

Парламентская сеть расширяет сотрудничество с различными межпарламентскими структурами, и уже обладает статусом наблюдателя в Азиатской Парламентской Ассамблее, Парламентском Союзе Организации Исламского Сотрудничества и в Арабском Парламенте, сказала Гафарова.

В свою очередь Генсек ТЮРКПА Сюрейа Эр поблагодарил спикера Милли Меджлиса за оказанное внимание и за поддержку Ассамблее. Он отметил заинтересованность ТЮРКПА в сотрудничестве с Парламентской сетью ДН.

В завершении встречи был заключен меморандум о взаимопонимании между ПС ДН и ТЮРКПА. Документ подписали председатель Милли Меджлиса и ПС ДН С.Гафарова и Генсек ТЮРКПА М.Сюрейа Эр.