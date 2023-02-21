В Украине арестовано имущество супруги Медведчука

Арестовано имущество Оксаны Марченко, жены украинского политика Виктора Медведчука, стоимостью 153 млн. долларов, сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечено, что арест касался акций электросети в 3 областях. Оксана Марченко управляла этими акциями через офшорные компании.

Кроме того, наложен арест также на принадлежащие ей 2 земельных участка, 4 дома, 10 автомобилей и на ее активы в 18 предприятиях.