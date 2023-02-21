Состоялся инфотур в инновационный центр STEAM ФОТО
23 февраля был организован инфотур в Инновационный центр STEAM.
В инфотуре приняли участие руководители медиа структур, известные представители общественности и СМИ.
Сначала участники были проинформированы о самом центре.
Было отмечено, что инновационный центр STEAM, являющийся частью проекта «STEAM Азербайджан», был создан, чтобы привить интерес учащихся к науке.
Школьники и студенты разных возрастных категорий, обращаясь в центр, наряду с развитием навыков 21 века смогут использовать различные инновационные технологии и узнать много интересного.
В центре гости ознакомились с лабораторией «Идея», авиасимулятором «В воздухе с цифрами», музеями «Наука на сфере», «Иллюзии и физические экспонаты», «Виртуальная реальность», «Простое программирование» и другими помещениями.
В ходе информационного тура были даны ответы на все интересующие участников вопросы.