23 февраля был организован инфотур в Инновационный центр STEAM.

В инфотуре приняли участие руководители медиа структур, известные представители общественности и СМИ.

Сначала участники были проинформированы о самом центре.

Было отмечено, что инновационный центр STEAM, являющийся частью проекта «STEAM Азербайджан», был создан, чтобы привить интерес учащихся к науке.

Школьники и студенты разных возрастных категорий, обращаясь в центр, наряду с развитием навыков 21 века смогут использовать различные инновационные технологии и узнать много интересного.

В центре гости ознакомились с лабораторией «Идея», авиасимулятором «В воздухе с цифрами», музеями «Наука на сфере», «Иллюзии и физические экспонаты», «Виртуальная реальность», «Простое программирование» и другими помещениями.

В ходе информационного тура были даны ответы на все интересующие участников вопросы.