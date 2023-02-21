На парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за «русским военным кораблем». Он также предложил прекратить выдавать визы в ЕС гражданам РФ. Об этом Колс написал в своем твиттере, обнародовав часть своего выступления.

«Присутствие российской делегации, санкционированных военных преступников на заседании ОБСЕ - это позор. Я могу только повторить то, что украинские пограничники так красноречиво сказали почти год назад, обращаясь к российскому военному кораблю», - написал он.

На кадрах видно, как за спиной Колса аплодируют другие участники ассамблеи. При этом представитель России в ответ заявил, что присутствует на мероприятии «по праву», и предложил несогласным покинуть зал «вместе со своими украинскими флагами». В ответ на это участники мероприятия стали демонстративно уходить.