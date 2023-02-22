Наемники Пригожина рассказали о прекращении казней на фоне больших потерь

Попавшие в украинский плен наемники «Вагнера» рассказали, что руководство ЧВК прекратило применять казни в отношении своих наемников из-за больших потерь, пишет The Washington Post.

Наемники - 30-летний Илья и 35-летний Михаил - попали в украинский плен в северной части Бахмута.

Наемники рассказали, что в ЧВК их предупреждали о том, что всех, кто попробует сбежать с фронта, ждет «обнуление» (так в «Вагнере» называют казни). Также рассказали о практике запугивания: офицеры «Вагнера» показывали своим слабо подготовленным бойцам видео, на которых наемникам ломали руки, были повешенные или забитые до смерти «вагнеровцы».

Один из наемников говорит, что сам был свидетелем того, как его друга увезли на расстрел после того, как он выступил против развертывания войск. Пленные «вагнеровцы» утверждают, что иногда на Бахмутском направлении «обнуляли» сотни бойцов за день.

По их словам, ситуацию кардинально изменили шокирующие потери ЧВК. По словам Ильи, за 72 часа при попытке штурма села Красная Гора вблизи Бахмута было ликвидировано 400 «вагнеровцев», и их трупы просто оставили лежать на снегу. Нарушителей правил – дезертиров, тех, кто принимал алкоголь или наркотики, на фоне больших потерь перестали убивать, говорят наемники.

«Обнуление» было отменено. Наверное, потому что не хватало людей», – рассказал Михаил.