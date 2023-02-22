За последние две недели посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу провел ряд встреч. Он принял своих коллег из Танзании, Ирака, Таиланда - по инициативе последних. Очередную встречу Бюльбюльоглу провел сегодня с послом США в Москве Линн Трейси.

Линн Трейси вспомнила свой визит в Азербайджан в 2022 году, отметила, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым произвела на нее очень положительное впечатление, и поделилась впечатлениями о гостеприимстве жителей страны. Она подчеркнула, что США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних отношений с США. Он рассказал своей собеседнице об армяно-азербайджанском конфликте, неконструктивной позиции Еревана, приведшей к 44-дневной войне.

Линн Трейси осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразила соболезнования азербайджанской стороне. Она отметила важность проведения подобных встреч в будущем.

В завершение гостье была вручена книга «Карабах до и после оккупации», изданная Фондом Гейдара Алиева.