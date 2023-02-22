Отдел информации 20:06

Предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на конференции по безопасности в Мюнхене как Армении, так и представителям США и Евросоюза, произвело в Ереване шоковый эффект. Тигран Абрамян, депутат парламента Армении от оппозиции, назвал его «эпилогом карабахского вопроса». Напомним, что глава государства озвучил это предложение перед журналистами по итогам мюнхенской встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая проходила в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан официально представил армянской стороне предложение об установлении пунктов пограничного контроля на границе с Арменией, то есть, в начале дороги Лачин-Ханкенди. По словам президента Азербайджана, такие же КПП должны быть размещены на въезде и выезде из Зангезурского коридора. При этом Ильхам Алиев отметил, что в то время, пока армянская сторона не комментирует предложение Азербайджана, представители США и Евросоюза его приветствовали.

Суть предложения президента Алиева сводится к тому, что если Армения выступает против свободного передвижения транспорта и людей по транзитному коридору, связывающему Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, то ей, в свою очередь, следует забыть о существовании Лачинского коридора, свободное передвижение по которому, как и по Зангезурскому коридору, было оговорено в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, движение между Арменией и Карабахским регионом Азербайджана должно осуществляться под суверенным контролем Баку. По мнению депутата парламента Армении Тиграна Абрамяна, который сделал по этому поводу запись в соцсети Facebook, предложение президента Азербайджана было наиболее важным эпизодом из всех встреч и обсуждений, состоявшихся в Мюнхене.