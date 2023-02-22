Предложение Алиева – эпилог карабахского вопроса так считает депутат Тигран Абрамян
Предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на конференции по безопасности в Мюнхене как Армении, так и представителям США и Евросоюза, произвело в Ереване шоковый эффект. Тигран Абрамян, депутат парламента Армении от оппозиции, назвал его «эпилогом карабахского вопроса».
Напомним, что глава государства озвучил это предложение перед журналистами по итогам мюнхенской встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая проходила в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан официально представил армянской стороне предложение об установлении пунктов пограничного контроля на границе с Арменией, то есть, в начале дороги Лачин-Ханкенди.
По словам президента Азербайджана, такие же КПП должны быть размещены на въезде и выезде из Зангезурского коридора. При этом Ильхам Алиев отметил, что в то время, пока армянская сторона не комментирует предложение Азербайджана, представители США и Евросоюза его приветствовали.
Суть предложения президента Алиева сводится к тому, что если Армения выступает против свободного передвижения транспорта и людей по транзитному коридору, связывающему Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, то ей, в свою очередь, следует забыть о существовании Лачинского коридора, свободное передвижение по которому, как и по Зангезурскому коридору, было оговорено в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года.
Таким образом, движение между Арменией и Карабахским регионом Азербайджана должно осуществляться под суверенным контролем Баку.
По мнению депутата парламента Армении Тиграна Абрамяна, который сделал по этому поводу запись в соцсети Facebook, предложение президента Азербайджана было наиболее важным эпизодом из всех встреч и обсуждений, состоявшихся в Мюнхене.
«Алиев четко выражает свой подход, заявляет, что дорога, соединяющая Азербайджан с Нахичеванью, и дорога между Арменией и Карабахом должны работать в таком же режиме, - отметил, в частности, Абрамян. - Он добавляет, что на этих маршрутах не следует размещать блокпосты. Проще говоря, Алиев заявляет, что если Армения не хочет выделять Азербайджану коридор через Зангезур, то маршрут, соединяющий Армению с Карабахом, также должен потерять статус «транспортного коридора». Иными словами, для того, чтобы проехать из Армении в Карабах, теперь необходимо будет пройти через контрольно-пропускные пункты Азербайджана с выполнением таможенных и других процедур. Не исключаю и того, что Азербайджан ранее поднимал вопрос Зангезурского коридора для достижения главной цели — разместить свой блокпост на дороге, соединяющей Армению и Карабах».
Абрамян также добавил, что, если на въезде в Лачинский коридор будет установлен азербайджанский блокпост, то для народа Армении это станет «эпилогом карабахского вопроса».
Остается лишь добавить, что официальный Ереван пока так и не прокомментировал предложение азербайджанской стороны. Цитируя трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, Армения продолжает повторять, что контроль над Лачинским коридором должны осуществлять только российские миротворцы.