Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:26

Накануне, 22 февраля, зампредседателя Республиканской партии, возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, Армен Ашотян обнародовал на своей странице в Facebook «проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», предположительно разработанного при посредничестве Евросоюза. Ашотян назвал этот текст «скандальным» и заявил, что премьер-министр Никол Пашинян готовится «сдать Карабах раз и навсегда за спиной народа». По его словам, данный документ обсуждался на встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Мюнхене, Германии, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Как отмечается в тексте, частью договора станет признание странами территориальной целостности друг друга. Соглашение будет заключать пункт о правах и безопасности армян Карабаха в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Азербайджана.

Армения выступит с публичным заявлением необходимости обеспечения безопасности и прав армян Карабаха до завершения переговоров. Баку же в свою очередь начнет переговоры с представителями карабахских армян для обеспечения взаимопонимания по вопросу их прав и безопасности. Вместе с тем в тексте подчеркнуто, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будет соблюден в рамках Конституции Азербайджана. Также отмечается, что Азербайджан и Евросоюз проведут консультации по правам и безопасности армянского населения Карабаха. Баку привлечет к этой работе комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств. ЕС будет поддерживать связь с карабахскими армянами. Армен Ашотян не раскрыл источник представленного на суд общественности документа, а власти Армении не прокомментировали обнародованный «компромат». Хотя подлинность документа пока не подтверждена, можно сказать, что отраженные в нем положения во многом соответствуют позиции Азербайджана по условиям достижения мира с Арменией. Так, официальный Баку не приемлет включения в текст документа мирного соглашения каких-либо положений о «статусе Карабаха», уточняя, что права и безопасность карабахских армян могут быть обеспечены в рамках азербайджанского законодательства. В то же время официальный Баку выражает готовность вести прямые переговоры с представителями карабахских армян по обеспечению их прав и свобод. Армянская же сторона неоднократно заявляла, что карабахский вопрос не носит территориального характера и связан с правами и безопасностью проживающих там армян. Ранее Армения признала территориальную целостность Азербайджана в совместном заявлении, принятом в Праге со ссылкой на Алматинскую декларацию 1991 года, тем самым признав, что бывший Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана.

С этой точки зрения в тексте, представленном Ашотяном, нет ничего необычного или скандального. Что касается деталей, то стоит подчеркнуть, что правовой базой обеспечения прав и безопасности карабахских армян является Конституция Азербайджана, конечно, если текст, представленный Ашотяном, не состряпан в офисе Саргсяна и Кочаряна. Это положение означает, что Армения не только признает бывший Нагорный Карабах частью Азербайджана, но и не настаивает на предоставлении проживающим там армянам какого-то особого правового статуса. Взамен армяне могут жить в Карабахе на основании Конституции Азербайджана, а также международных конвенций о национальных меньшинствах. Эти конвенции предусматривают получение этническими меньшинствами образования на своем родном языке и других культурных прав. Следует отметить, что после состоявшейся летом прошлого года в Вашингтоне встречи глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США, пророссийские оппозиционные круги в Ереване «слили» текст рабочего документа. В этом тексте также говорилось, что стороны признают территориальную целостность друг друга, а права и безопасность карабахских армян должны стать предметом прямых переговоров между ними и Баку.