Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 20:48

Как уже сообщал ранее haqqin.az, глава непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» Араик Арутюнян в четверг на заседании правительства зачитал указ об отставке Рубена Варданяна с «поста «главы правительства». Новым премьером (госминистром) стал «генпрокурор» Карабаха. С первых дней появления Рубена Варданяна на политической орбите Карабаха было понятно, что этот «миллиардер», прекрасно умеющий только одно - искусно отмывать попавшие в сеть его фирм и фирмочек деньги, на чем он, кстати, и состоялся как «акула капитализма», является проектом Кремля.

Ведь, право, наивно было бы думать, что за его назначением стоял окончательно утративший политическую волю и живущий только потому, что Москва дергает его за ниточки, Никол Пашинян. Или же, что вообще комично, гауляйтер Араик Арутюнян, который даже на то, чтобы отлучиться по природным надобностям, обязательно получит согласование Еревана или Москвы. Так что и причины жалкого финала Рубена Варданяна, только недавно пафосно расписывавшего сто дней своего пребывания в должности «госминистра» не пойми чего, следует искать все там же, в месте, где его назначили, то есть – возле Кремля. Не надо ему льстить, полагая, что командировкой его в Карабах озадачивался лично российский президент. Не его это уровень. Вероятнее всего, листок с его фамилией принес какой-нибудь мелкий клерк и положил на стол какому-нибудь столоначальнику кремлевской канцелярии. «Посмотрите, дескать, Пафнутий Владиленович, нашелся тут человечек, который все наши трудности в Карабахе решит». Пафнутий Владиленович выгнул бровь, многозначительно хмыкнул – и недрогнувшей рукой наложил на листке с фамилией Варданяна начальственное «Не возражаю». Исходя из того, что кто их, армян, знает, а вдруг у этого получится. Разводил же он бизнесменов – может, и карабахских армян, и Ереван сумеет.

По сути, Варданян отправлялся к армянской диаспоре Карабаха только с одной целью – чтобы там не было шума. Против мелких пакостей в адрес Баку Москва, разумеется, не возражала, без них как-то трудно оправдать свое присутствие в этом регионе. Но, повторю, Варданян должен был обеспечить там тишину. И благоприятное отношение к российским миротворцам. Однако воздух Карабаха сыграл с армянским мультимиллионером - из списков миллиардеров он выбыл - злую шутку. Варданян неизвестно с чего почувствовал себя самостоятельной политической фигурой и решил, что он что-то решает. Чем вызвал не только раздражение в Москве, но и напрочь испортил отношения с гауляйтером Араиком и его многочисленными прихлебателями. Они-то думали, что он приехал сюда, чтобы международную помощь карабахским армянам привлечь, деньги какие-то вложить, уже и приготовились их попилить. А Варданян начал вести себя так, как будто никого вокруг него не существует, и лишь он один – вершитель судеб местной диаспоры.

Более того, он, диссидент этакий, не постеснялся выкладывать детали местной мышиной возни в своем телеграм-канале, где весьма нелестно отзывался о местных функционерах и намекал на то, что они со временем потеряют свои должности. «Все это время мы находились и продолжаем находиться в условиях постоянного внешнего давления и внутреннего противодействия»,- написал он буквально за несколько часов до своей отставки. Гневу местных не было предела. Они тут же кинулись жаловаться в Москву и Ереван. Не того вы нам, дескать, порекомендовали. Вместо тишины и скрытности, которых так хотела Москва, перед ней замаячила череда скандалов и внутриармянских разборок. Возникла ситуация, когда проще назначенца снять, чем ожидать последствий от его самодеятельности.