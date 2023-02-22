21:10

В центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась церемония награждения социальных партнеров, активно участвовавших в мероприятиях корпоративной социальной ответственности, направленных на поддержку уязвимых групп, и в реализации связанных с ними программ занятости. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, представители других госструктур и предприниматели.

Выступая на мероприятии, Сахиль Бабаев подчеркнул, что укрепление системы социальной защиты и усиление заботы об уязвимых слоях населения являются основным направлением политики руководства страны. Он сообщил, что в результате проведения социальных реформ в этом направлении достигнут серьезный прогресс. Констатируя, что активные программы занятости расширяются из года в год, С.Бабаев отметил, что в прошлом году было трудоустроено более 40 тысяч человек, 7 тысяч человек привлечены к общественным работам. В прошлом году более 16 тысяч человек открыли малый семейный бизнес при поддержке программы самозанятости, 4 600 человек - привлечены к профессиональному обучению, до 70 тысяч человек получили услуги профконсультации. Более 6 тысяч человек, потерявших работу, получили страховые выплаты по безработице. Бабаев отметил оказываемую социальными партнерами поддержку мер по трудоустройству, обеспечению занятости уязвимых групп, совместной работе с компаниями частного сектора в реализации масштабных социальных проектов.