Сахиль Бабаев высоко оценил вклад социальных партнеров фото
В центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась церемония награждения социальных партнеров, активно участвовавших в мероприятиях корпоративной социальной ответственности, направленных на поддержку уязвимых групп, и в реализации связанных с ними программ занятости.
В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, представители других госструктур и предприниматели.
Выступая на мероприятии, Сахиль Бабаев подчеркнул, что укрепление системы социальной защиты и усиление заботы об уязвимых слоях населения являются основным направлением политики руководства страны. Он сообщил, что в результате проведения социальных реформ в этом направлении достигнут серьезный прогресс.
Констатируя, что активные программы занятости расширяются из года в год, С.Бабаев отметил, что в прошлом году было трудоустроено более 40 тысяч человек, 7 тысяч человек привлечены к общественным работам.
В прошлом году более 16 тысяч человек открыли малый семейный бизнес при поддержке программы самозанятости, 4 600 человек - привлечены к профессиональному обучению, до 70 тысяч человек получили услуги профконсультации. Более 6 тысяч человек, потерявших работу, получили страховые выплаты по безработице.
Бабаев отметил оказываемую социальными партнерами поддержку мер по трудоустройству, обеспечению занятости уязвимых групп, совместной работе с компаниями частного сектора в реализации масштабных социальных проектов.
Подчеркнуто, что активное сотрудничество с социальными партнерами реализуется в программах занятости, разработанных для поддержки социально незащищенных слоев населения, а также семей шехидов и участников войны.
Было заявлено, что одной из основных целей является расширение и увеличение спектра программ корпоративной социальной ответственности.
Другие выступавшие отметили, что активное участие социальных партнеров в оказании социальной поддержки уязвимым слоям населения заслуживает похвалы как еще один пример солидарности, и высоко оценили работу, проделанную в этом направлении.