Китай высказался по войне в Украине

Для Китая приоритетом в ситуации вокруг Украины является прекращение огня и боевых действий, заявил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Приоритет - способствовать прекращению огня и прекращению боевых действий. Чем дальше будет проявляться жестокость, тем сильнее будут человеческие страдания», - сказал Дай Бин.

По его словам, Пекин призывает стороны конфликта воздержаться от боевых действий и полагает, что «конфликт можно разрешить политическими средствами».

«Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию украинского кризиса. Мы представляем его с целью продолжения конструктивной роли в разрешении украинского кризиса и достижения мира», - добавил Дай Бин.