Подоляк: Украина может освободить Крым быстрее, чем Донбасс

«Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск. Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Чтобы это существо, постоянно выступающее, говорит о «донбасском народе», что надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово «Донбасс». Чтобы у него был такой комплекс неполноценности», - заявил Подоляк.

Он добавил, что деоккупировать полуостров можно достаточно быстро при выполнении определенных условий.

«Опять же это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и возможность достичь везде на полуострове Крым ракетами ATACMS», - подчеркнул советник ОП.