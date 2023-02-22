Джонсон метит в главы НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.
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