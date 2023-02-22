Financial Times: Путин обдумывал ядерный удар по Украине

Президент России Владимир Путин уже обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет России пользы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

«Приостановка была самым конкретным шагом в сторону эскалации, который Путин сделал с начала войны. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована». Но на этот раз Путин не стал угрожать реальным применением ядерного оружия, что аналитики интерпретировали как признак того, что он начал осознавать ограничения, имеющиеся у России», - пишет Financial Times.

Альтернативой применению ядерного оружия издание называет решение Путина приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заключенном между Россией и США. Путин объявил о приостановке 21 февраля во время послания Федеральному собранию, а 22 февраля соответствующий закон приняли Госдума и Совет Федерации - нижняя и верхняя палаты парламента РФ.

«У него нет причин нажимать на кнопку. Какой смысл бомбить Украину? Допустим, вы взорвали тактическую ядерную бомбу в Запорожье. Все облучено, туда нельзя зайти и в любом случае это якобы Россия. Так какой в этом смысл?», - заявил FT бывший российский чиновник, чье имя не названо.

Источники издания рассказали и другие подробности о том, как Путин начал войну и как планирует ее вести. По их словам, первым среди гражданских чиновников о решении вторгнуться в Украину узнал министр иностранных дел Сергей Лавров - это произошло в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения. Вечером того же дня Путин провел встречу с российскими бизнесменами, после которой один из них спросил Лаврова, как Путин мог спланировать вторжение в таком узком кругу. «У него три советника: Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая», — цитирует Лаврова FT.

По данным издания, после захвата Киева во главе Украины планировалось поставить пророссийского политика Виктора Медведчука. Легитимизировать его назначение в своем видеообращении должен был бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году.

Именно Медведчук, наряду с ФСБ, убеждал Путина, что украинцы встретят российские войска благосклонно. Когда стало понятно, что Украина сопротивляется, Путин осознал реальную цену войны, но до сих пор не готов ее закончить. «Он говорит своему ближнему кругу: «Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В промышленности бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО», - сказал неназванный бывший чиновник.

По словам собеседников FT, после начала войны окружение Путина сузилось еще сильнее, чем раньше, и многие люди в этом окружении боятся говорить ему правду. В том числе из-за этого российский президент сначала рассчитывал на быструю победу. Теперь же он делает ставку на то, что Россия будет готова воевать дольше, чем Запад будет готов помогать Украине. «Он думает, что у него есть время (ему 70 лет) и ресурсы - нефтяные и газовые доходы. И (он считает, что) за это его будут помнить: за то, что он собирал русские земли, как Петр Великий», - сказал бывший американский чиновник.