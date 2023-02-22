Очередное землетрясение в Турции

В турецкой провинции Хатай сегодня, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД (AFAD). По информации CNN Turk, в результате подземных толчков в Хатае начались перебои с электроснабжением. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщают турецкие СМИ, землетрясение произошло в 19:53 по бакинскому времени на глубине 9,7 км, эпицентр толчков находился в районе Дефне.

20 февраля в районе Дефне в Хатае произошли землетрясения, одно из которых было магнитудой 6,4. AFAD сообщило, что два других землетрясения, произошедших в тот же день в Дефне, были магнитудой 5,8 и 5,2. Они привели к гибели не меньше 11 человек, пострадали больше 1 тыс. жителей Турции и Сирии.

6 февраля в Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8. По последним данным, в Турции в результате разрушений, вызванных подземными толчками, погибли 43 556 человек. Число погибших в Сирии, по подсчетам ВОЗ, может достигнуть 8,5 тыс.