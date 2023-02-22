Австралия передаст дроны Украине
Австралия предоставит Украине беспилотники в рамках пакета помощи на $33 млн, сообщает телеканал ABC.
Федеральное правительство передаст Киеву «беспилотные воздушные системы» в рамках соответствующего пакета.
Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что эта поддержка обеспечит возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки на поле боя для Вооруженных сил Украины.
Газета The Guardian пишет, что это будут невооруженные дроны, которые можно будет использовать для отслеживания перемещения войск.