Обеспечение устойчивого развития человеческого капитала является одним из основных приоритетов успешно реализуемых в Азербайджане социально-экономических реформ. Об этом было заявлено на состоявшейся в министерстве труда и социальной защиты населения встрече с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по человеческому развитию Фадией Саада.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев обратил внимание на достижения социально-экономической политики руководства страны и шаги, предпринятые в направлении обеспечения благосостояния граждан.

Он подчеркнул, что за последние пять лет были реализованы 4 пакета социальных реформ, что привело к серьезному увеличению социальных выплат. В частности, минимальная зарплата увеличилась в 2,7 раза, средняя - на 55%. В 2,5 раза увеличилась минимальная пенсия.

Отмечено, что за этот период расширились масштабы программ социальной защиты и активной занятости. Обеспечены меры по повышению квалификации рабочей силы, обеспечению гендерного равенства в сфере труда и занятости.

Был отмечен сложившийся успешный опыт сотрудничества со Всемирным банком, важность проекта «Поддержка занятости в Азербайджане», совместно реализуемого Минтруда и Всемирным банком. По этому проекту, который направлен на поддержку доступа 22 тысяч безработных к малому бизнесу, уже созданы малые предприятия для 5,4 тысячи безработных.