В Армении пригрозили отказаться от российского газа

ОДКБ не признает границы Армении, это серьезная проблема, так как если нет границы, то нет и зоны ответственности, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Коснувшись временного прекращения подачи газа в Армению, Григорян пояснил, что Россия сообщила, что проблема с поставками носит технический характер.

«Я надеюсь, что это технический вопрос. Если Армения столкнется с проблемой газа или другого направления, то решения искать будем и подумаем об альтернативе. Для Армении главное - решить свои проблемы. И поиски решения будут вестись в разных местах. В случае возникновения проблем мы готовы предпринять все шаги для их решения», - заключил он.