Зеленский о целях Путина

Спустя год с начала полномасштабного вторжения в Украину российский президент Владимир Путин до сих пор не оставляет надежд оккупировать Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, находится ли Киев до сих пор под угрозой.