В секторе с азербайджанскими и турецкими болельщиками фанаты зажгли файеры.

Также азербайджанские и турецкие болельщики развернули баннер с надписью «Если нашим братьям будет холодно, мы замерзнем».

* * * 23:51

На сегодняшнем ответном матче 1/16 финала Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и чемпионом Азербайджана «Карабахом» ожидается присутствие немалого количества азербайджанских и турецких болельщиков, передает корреспондент haqqin.az из Гента.

В частности, как стало известно, поболеть за «Карабах» пришли представители местных фан-групп турецких клубов, в том числе «Галатасарая» и «Бешикташа».

На гостевой сектор уже продано более 800 билетов. Ожидается, что к началу матча, который стартует в полночь по бакинскому времени, число проданных билетов перевалит за 1000.