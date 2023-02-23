Азербайджанские и турецкие болельщики устроили файер-шоу на матче «Карабаха» в Бельгии ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО
Также азербайджанские и турецкие болельщики развернули баннер с надписью «Если нашим братьям будет холодно, мы замерзнем».
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В секторе с азербайджанскими и турецкими болельщиками фанаты зажгли файеры.
Местные болельщики встретили действия гостей неодобрительным гулом.
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На сегодняшнем ответном матче 1/16 финала Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и чемпионом Азербайджана «Карабахом» ожидается присутствие немалого количества азербайджанских и турецких болельщиков, передает корреспондент haqqin.az из Гента.
В частности, как стало известно, поболеть за «Карабах» пришли представители местных фан-групп турецких клубов, в том числе «Галатасарая» и «Бешикташа».
На гостевой сектор уже продано более 800 билетов. Ожидается, что к началу матча, который стартует в полночь по бакинскому времени, число проданных билетов перевалит за 1000.