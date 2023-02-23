Белый дом раскрыл суть новых антироссийских санкций

Несколько российских банков и оборонных предприятий, а также компании из третьих стран, которые пытаются обойти американские санкции будут включены в новый пакет антироссийских рестрикций США, сообщила на регулярном брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США введут масштабные санкции в отношении ключевых секторов, которые приносят доход Путину, российских банков, оборонных и технологических предприятий, а также лиц из третьих стран, которые пытаются обойти наши санкции», - сказала она.