Харви Ванштейну продлили срок заключения

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок за сексуальные преступления, дополнительно получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование.

Напомним, с октября 2017 года более 80 женщин, включая актрис Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли и других, рассказали о сексуальных домогательствах к ним со стороны одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда.

В марте 2020 года суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы. Сам он своей вины не признал. Адвокаты несколько месяцев пытались добиться пересмотра вердикта суда, отправившего Вайнштейна в тюрьму на десятки лет. Защитники ссылались на то, что судья во время процесса действовал в интересах обвинения, но Верховный суд штата тогда никаких ошибок в поведении судьи не усмотрел, и приговор остался в силе.

В августе 2020 года суд в Нью-Йорке дал разрешение Вайнштейну обжаловать обвинительный приговор по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.