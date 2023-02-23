Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против - 7.

Также ГА ООН отклонила поправки Беларуси к проекту антироссийской резолюции по Украине, в том числе по запрету поставок оружия и не согласилась осуждать недавние слова западных лидеров о Минских соглашениях.