Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.
За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против - 7.
Также ГА ООН отклонила поправки Беларуси к проекту антироссийской резолюции по Украине, в том числе по запрету поставок оружия и не согласилась осуждать недавние слова западных лидеров о Минских соглашениях.
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