Стрелков сообщил о больших потерях россиян за день
Бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале сообщил «о массе погибших» в рядах российских войск за 23 февраля.
«Сижу с семьей, праздную. Но ни разу ни весело: масса погибших сегодня, Донецк, Белгородская область… и на позициях тоже. Утром разговаривал с товарищами по «несостоявшемуся» батальону, - бойцы бодры, несмотря на полное понимание ситуации. Но кадровый штабист-подполковник - командует взводом, а кадровый капитан-связист ВС СССР - вообще рядовой… про «мясные штурмы», про подлость при оформлении «боевых», о вопиющем кумовстве и воровстве командования - обо всем завтра… о том, о чем можно сказать, конечно», - написал Гиркин.