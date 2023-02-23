Китай может поставить России дроны-камикадзе

Пекин ведет переговоры с Москвой о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле, пишет издание Der Spiegel.

Согласно полученной Spiegel информации, российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Сообщается, что компания согласилась изготовить 100 прототипов беспилотников ZT-180.

Тем временем представитель Китая на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что поставки оружия не приведут к миру в Украине.