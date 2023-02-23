Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» в Бельгии

Напомним, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Гента», а в серии пенальти хозяева победили 5:3.

«Очень расстроен. И футболисты тоже, - говорит Гурбанов. - Боролись до конца. Благодарю болельщиков, которые приехали нас поддержать. Они верили в нас. К сожалению, мы проиграли в серии пенальти. Будем работать, чтобы выступать лучше.

Почему «Карабах» полностью отошел в защиту до пропущенного гола? Задания отсиживаться в обороне не было. Просто 90 минут играть в одном темпе сложно, потому что у нас сильный соперник. И порой именно соперник вынуждает обороняться. «Гент» напирал, и мы отошли в защиту. В целом же мы не думали играть от обороны».

Далее у Гурбана Гурбанова спросили о слухах об интересе к футболисту команды Эльвину Джафаргулиеву со стороны бельгийского «Андерлехта».

«Не только к Эльвину, но и к другим нашим игрокам есть интерес. Из различных чемпионатов. Интересуются, кого мы можем отпустить. Радует, что есть предложения и у молодых наших игроков. Если увидим, что есть серьезное предложение, то будем думать об этом. Мы должны выйти на европейский рынок. Азербайджанские футболисты должны играть в зарубежных чемпионатах».

Также рулевой «Карабаха» прокомментировал слова испанского тренера Рубена Селлеса, ранее работавшего с Гурбановым в агдамском клубе, а теперь являющегося исполняющим обязанности главного тренера команды английской Премьер-лиги «Саутгемптон».

«Было очень приятно услышать такие слова от Рубена. Мы работали вместе. Меня радует, что он сейчас работает в Премьер-лиге. Селлес - очень трудолюбивый специалист. Упоминание «Карабаха» в английской Премьер-лиге очень приятно».