Польша высылает белорусского военного атташе
Белорусский атташе по вопросам обороны в Польше будет отослан, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на информацию польского МИД.
"В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - сообщил накануне пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
По его словам, офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников консульства Польши в белорусском Гродно уже покинули страну.
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