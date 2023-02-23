Пригожин заявил о взятии «вагнеровцами» села вблизи Бахмута
Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии «вагнеровцами» села Берховка в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.
«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку», - говорится в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
Село находится в 7 км к северу от Бахмута.
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