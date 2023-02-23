11 миллиардов долларов на войну с Украиной. Выбивают из бизнесменов экономика должна быть экономной
Российские власти призывают бизнесменов сделать «подарок» Владимиру Путину на общую сумму в 300 миллиардов рублей, что в пересчете составит свыше трех миллиардов долларов. При этом подчеркивается, что этот «подарок» – дело сугубо добровольное.
11 миллиардов долларов – именно в такую сумму обойдутся российскому бюджету обещания Кремля создать фонд поддержки участников украинской кампании, повышение минимального размера оплаты труда на 10%, раздача жилищных сертификатов молодым ученым и льготную аренду жилья сотрудникам российского военно-промышленного комплекса.
Но и это еще не все, ведь российский президент также распорядился распространить программу материнского капитала на аннексированные регионы Украины, увеличить социальный налоговый вычет на обучение детей и расширить программу бесплатной газификации. И прочее «по мелочи».
В более «тучные» для России времена эти планы не вызвали бы вопросов – мало ли на какие грандиозные спецпроекты, толком почти никогда, впрочем, не реализованные, спускались сверхдоходы от продажи энергоресурсов. Но сейчас, когда бюджет трещит по швам, а дефицит в нем растет с каждым днем – ситуация совершенно иная. И совершенно непонятно, откуда такие деньги брать.
Но российская власть освоила один способ изыскания денег на свои проекты – создание «специальных фондов», в которые российский бизнес был рад внести некие суммы.
Причем получить право сделать такой подарок имели возможность далеко не все. Это право нужно было еще заслужить своей лояльностью и безукоризненным поведением. Причем система быстро распространилась с самого верха до самого низа. Сегодня каждый губернатор, глава города и даже муниципального образования имеют такой фонд.
Так что после начала украинской компании аккуратно в самых деликатных выражениях Кремлю доложили, что российские финансы того-с, поют романсы – власть решила пойти по давно привычному пути. И в чем проблема? Скажите бизнесу, пусть скинутся.
Экономический блок правительства оценил подарок, который должен был сделать бизнес в три миллиарда долларов. Который российские компании должны были отдать без всякой надежды на дальнейшую компенсацию, совершенно безвозмездно. Да еще и с радостью, поскольку, как сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, человек, которому и поручили провести сбор на «подарок»: «Рассматривается эта история как добровольная, как активное участие бизнеса в жизни страны». То есть бизнесмены не просто должны были отдать деньги, но еще при этом и весело приплясывать.
И тут произошел сбой. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей, организации, объединяющей весь крупный бизнес в стране, Александр Шохин, «компании почти два месяца обсуждали эту идею и пришли к выводу о ее нереализуемости».
Готовя столь до дерзости смелый ответ, компании исходили из двух соображений. Во-первых, единовременное изъятие у них такой суммы скажется на деятельности этих компаний самым негативным образом. Времена нынче для российской экономики весьма непростые, тут кто бы дал вместо того, чтобы забирать.
Во-вторых, что куда важнее, бизнесмены понимают – этим единовременным «подарком» дело не ограничится. Три миллиарда – не та сумма, которая способна закрыть дыры в российском бюджете, а значит, обязательно придут и попросят еще. Причем суммы могут и резко увеличиться.
Почувствовав сопротивление бизнеса, «кремляне» решили подключить «тяжелую артиллерию» и пообещали «капитанам капитализма» встречу с Владимиром Путиным, первую с 24 февраля 2022 года. Как обещают, она состоится 16 марта в столичном Доме музыки. И на ней российский президент из первых уст объяснит предпринимателям, какие конкретно вольности и преференции бизнес получит в качестве ответного подарка – от отмены «снипов-хрипов» до избавления их от проверок и реальных сроков за экономические преступления.
Трудно сказать, насколько крупный бизнес будет счастлив новым послаблениям и льготам. Ведь теперь за них приходится очень дорого платить. Но деваться ему особо и некуда. Российские власти привыкли рассматривать бизнес как корову, и каждый раз спрашивают ее: «А кто мы сегодня? Молоко или мясо?»