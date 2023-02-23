Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:24

Российские власти призывают бизнесменов сделать «подарок» Владимиру Путину на общую сумму в 300 миллиардов рублей, что в пересчете составит свыше трех миллиардов долларов. При этом подчеркивается, что этот «подарок» – дело сугубо добровольное. 11 миллиардов долларов – именно в такую сумму обойдутся российскому бюджету обещания Кремля создать фонд поддержки участников украинской кампании, повышение минимального размера оплаты труда на 10%, раздача жилищных сертификатов молодым ученым и льготную аренду жилья сотрудникам российского военно-промышленного комплекса. Но и это еще не все, ведь российский президент также распорядился распространить программу материнского капитала на аннексированные регионы Украины, увеличить социальный налоговый вычет на обучение детей и расширить программу бесплатной газификации. И прочее «по мелочи».

В более «тучные» для России времена эти планы не вызвали бы вопросов – мало ли на какие грандиозные спецпроекты, толком почти никогда, впрочем, не реализованные, спускались сверхдоходы от продажи энергоресурсов. Но сейчас, когда бюджет трещит по швам, а дефицит в нем растет с каждым днем – ситуация совершенно иная. И совершенно непонятно, откуда такие деньги брать. Но российская власть освоила один способ изыскания денег на свои проекты – создание «специальных фондов», в которые российский бизнес был рад внести некие суммы. Причем получить право сделать такой подарок имели возможность далеко не все. Это право нужно было еще заслужить своей лояльностью и безукоризненным поведением. Причем система быстро распространилась с самого верха до самого низа. Сегодня каждый губернатор, глава города и даже муниципального образования имеют такой фонд. Так что после начала украинской компании аккуратно в самых деликатных выражениях Кремлю доложили, что российские финансы того-с, поют романсы – власть решила пойти по давно привычному пути. И в чем проблема? Скажите бизнесу, пусть скинутся.

Экономический блок правительства оценил подарок, который должен был сделать бизнес в три миллиарда долларов. Который российские компании должны были отдать без всякой надежды на дальнейшую компенсацию, совершенно безвозмездно. Да еще и с радостью, поскольку, как сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, человек, которому и поручили провести сбор на «подарок»: «Рассматривается эта история как добровольная, как активное участие бизнеса в жизни страны». То есть бизнесмены не просто должны были отдать деньги, но еще при этом и весело приплясывать. И тут произошел сбой. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей, организации, объединяющей весь крупный бизнес в стране, Александр Шохин, «компании почти два месяца обсуждали эту идею и пришли к выводу о ее нереализуемости».