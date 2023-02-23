Год с начала войны в Украине: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине вторжения России в Украину. В ролике, появившемся в телеграме Зеленского утром 24 февраля, говорится, что это был «год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается».

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба», — написал Зеленский.

«Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!» — подчеркнул президент Украины.

Глава украинского государства заявил, что «мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы - это Украина! Эти слова я сказал год назад, в первом обращении с начала полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра. Но точно поняли: за каждое завтра надо драться! Мы стоим ровно один год».

Зеленский подчеркнул, что Украина выдержит угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкаут, холод, потому что украинцы сильнее этого.