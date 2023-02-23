Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан России

«Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение ее действий. Новые ограничительные меры будут введены в отношении 87 российских граждан - политических деятелей, близких к президенту Путину», - указала Махута.

Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты.

Министр сообщила, что в новый санкционный список включены в том числе члены Центральной избирательной комиссии России, военнослужащие и командиры воинских соединений, играющих активную роль в конфликте, а также члены их семей.

«Масштабы мер, принятых Новой Зеландией в рамках реакции на вторжение России и поддержки Украины, беспрецедентны, поскольку действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира и нашей страны», - подчеркнула она.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции, предусматривающие запрет на операции с активами и въезд на территорию в отношении более чем 1,2 тыс. граждан России и Беларуси. Кроме того, были введены жесткие экономические ограничения, в результате которых двусторонняя торговля между Москвой и Веллингтоном практически прекратилась.