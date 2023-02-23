Шэн Сию, специально для haqqin.az 10:38

Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и Член Политбюро ЦК Компартии Китая, заведующий канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в среду, 22 февраля, не обсуждали «китайский мирный план» по прекращению войны в Украине, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Загадочная история случилась в Москве с Ван И. Буквально пару дней назад российские СМИ сообщали, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности ответственный за китайскую внешнюю политику в Политбюро ознакомил украинского министра иностранных дел Кулебу с планом урегулирования по Украине, который предлагают в Пекине.

Более того, сам Ван И заявлял иностранным журналистам, что намерен обсудить этот же план и в Москве. Что вполне логично – ведь план для того и составляется, чтобы с ним были ознакомлены все заинтересованные стороны. Вот только стоило члену Политбюро КНР прилететь в Москву, как эта «китайская грамота» внезапно пропала. И вместо нее, по версии российской стороны, появились некие «соображения» относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходы к его политическому урегулированию. «Не было никакого плана, в глаза мы его не видели, слыхом не слыхивали», - твердит представитель российского МИД Мария Захарова, добавляя - «Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некого «китайского мирного плана». Как обычно, они искажают реальную картину». Ничего, дескать, такого, Ван И с собой не привозил и своих московских собеседников с ним не знакомил. Одним словом, по версии российской стороны, пропала «китайская грамота». Самым таинственным образом. А Ван И, далеко не последний человек в китайской власти, прилетел с некими невнятными общими тезисами. Так, без конкретной цели, просто с Владимиром Путиным повидаться, да, опять же, по версии российского МИДа, несколько приятных слов ему сказать.

Странности с «китайской грамотой» Ван И объясняются не тем, что она пропала. А тем, что она содержала в себе вещи, для Кремля крайне неприятные. А потому там решили сделать вид, что ее попросту не было, никто с ней российское руководство не знакомил, никто ее текст не зачитывал. Из хорошо информированных источников известно, что мирный план Пекина содержал в себе несколько пунктов, совершенно неприемлемых для Москвы: прекращение огня и отвод российских войск на рубежи по состоянию до 24 февраля прошлого года. Начало после этого переговоров между Киевом и Москвой, в ходе которых предстоит обсудить будущий статус «ДНР»-«ЛНР» и Крыма как автономных территорий в составе Украины. А от себя Ван И добавил, что никакой военной поддержки Москва из Пекина не получит, поскольку Китай старается сегодня дистанцироваться от этого конфликта как можно дальше. Есть отчего сделать вид, что никакой такой «китайской грамоты» и в помине не было. В Кремле и факт визита Ван И бы отвергли – но не та фигура, приходится признавать и даже давать официальную хронику с ним. Политика, конечно, страусиная, откровенно – так в себе, голову в песок и думать, что ты в «домике», но с точки зрения сегодняшнего положения вещей, вполне оправданная. Нет необходимости писать новые методички для пропаганды и заставлять ее объяснять, почему Пекин не собирается прийти на помощь Москве.