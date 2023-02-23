Госдеп о предложении Шарля Мишеля Азербайджану и Армении

Государственный департамент подтвердил свою поддержку формату встреч между Азербайджаном и Арменией при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, сообщает Turan.

«Есть предложение от... Мишеля продолжить встречи сторон в Брюсселе, чтобы развить прогресс, который мы видели в последние недели», - заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс журналистам.

На вопрос Turan о деталях возможной встречи Прайс ответил так: «Насколько я понимаю, приглашение сторонам сделано. В конечном счете решение за нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Они должны сказать о возможности участия в такой встрече».

«...Мы готовы поддержать стороны в их переговорах по всеобъемлющему решению этой проблемы... Что касается роли США в мирном процессе, то мы ясно дали понять своим словом и делом, что хотим помочь Армении и Азербайджану найти решение очень сложных вопросов любым возможным способом», - отметил Прайс.