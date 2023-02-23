Боррель: Мы не хотим разрушения России

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», - заверил дипломат.

Об этом он заявил в интервью испанской газете El Periódico.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не желает «разрушения» России.

По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту.

«Есть страна, которая очень скептически относится к последствиям санкций, которая считает, что они не действуют и что их не нужно было вводить, потому что этим мы выстрелили себе в ногу. Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически настроена, она в них не верит, но единства не нарушает», - рассказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС не исключил, что подход сообщества по ситуации в Украине был «слишком постепенным».

«Непременно, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше», - считает он.

По словам Борреля, «Россия способна производить вооружение и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас, и которые мы очень быстро исчерпали».

«Мы знаем, что у нас есть. Знаем, что пока этих боеприпасов достаточно», - отметил он, призвав ускорить темпы производства и использовать запасы, которые есть у государств-членов ЕС.

«Мы будем производить больше боеприпасов, но пока идет производство, передавайте Украине то, что есть», - сказал дипломат.