Салливан: Россия уже проиграла эту войну
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявил, что Россия «уже проиграла эту войну».
«Целями России в этой войне были стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это», - подчеркнул он.
Салливан также пообещал, что США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь.
Однако, сказал он, в истребителях F-16, о которых просит Украина, в данный момент «нет ключевой необходимости».
«F-16 - это вопрос долгосрочной обороны Украины, а не краткосрочной борьбы», - сказал Салливан.