Салливан: Россия уже проиграла эту войну

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявил, что Россия «уже проиграла эту войну».

«Целями России в этой войне были стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это», - подчеркнул он.