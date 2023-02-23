В Баку сотрудники известного ресторана незаконно вырубили деревья

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности во время контрольных мероприятий выявили факт незаконной вырубки деревьев в Низаминском районе Баку, а также в Ленкоранском, Хачмазском, Бардинском и Геранбойском районах Азербайджана.

Представитель Госслужбы Бахруз Мухаммедов заявил, что в ходе разбирательства было установлено, что деревья срублены сотрудниками ресторана «Неолит», расположенного в Низаминском районе Баку (улица Микаила Алиева, 9), сотрудниками ООО «Профко» в селе Тангыван Ленкоранского района, представителем администрации села Нараджан на трассе Хачмаз - Худат, местным жителем Талехом Оруджевым в селе Тумаслы Бардинского района и местным жителем Арифом Юсифовым в селе Сафикюрд Геранбойского района.

По всем фактам составлены акты. Собранные документы направлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки действиям нарушителей закона.