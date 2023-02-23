Блинкен отправляется в Казахстан и Узбекистан
Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
В Астане Блинкен встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с вице-премьером – министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди, сообщили в казахстанском МИД.
В тот же день госсекретарь США примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, которая пройдет в Астане в формате С5+1. В ходе встречи Блинкен подтвердит приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности стран региона, а также обсудит общие глобальные вызовы.
«Министерская встреча C5+1 будет посвящена укреплению экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также взаимодействия в области безопасности между США, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном», - говорится в сообщении Госдепа.
По словам Прайса, встреча «будет посвящена укреплению экономического, энергетического, экологического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности» между странами - участницами формата. Блинкен, добавил дипломат, также проведет переговоры с представителями правительств Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, на которых обсудит «возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели - процветающего, безопасного и демократического региона».
Затем Блинкен отправится в Узбекистан. «Основной целью визита является обсуждение вопросов дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства», - пояснили в узбекском МИД.
В Ташкенте госсекретарь встретится с должностными лицами Узбекистана высокого ранга.
1 марта Блинкен вылетит в Нью-Дели, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20). Она, как отметил Прайс, «будет посвящена укреплению многостороннего подхода и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивому развитию, борьбе с наркотиками, глобальному здравоохранению, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий».