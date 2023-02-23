Блинкен отправляется в Казахстан и Узбекистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В Астане Блинкен встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с вице-премьером – министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди, сообщили в казахстанском МИД.

В тот же день госсекретарь США примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, которая пройдет в Астане в формате С5+1. В ходе встречи Блинкен подтвердит приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности стран региона, а также обсудит общие глобальные вызовы.