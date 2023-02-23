Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление своему эстонскому коллеге Алару Карису по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонии.

Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости. Азербайджан и Эстонию связывают дружеские отношения и сотрудничество. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями связей и расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного мира и благополучия», - говорится в послании Алиева.