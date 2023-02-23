Шольц о помощи Украине
Сумма помощи, которую Германия оказала или гарантировала Украине с февраля 2022 года, исчисляется суммой в более чем 14 млрд евро.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в спецпослании, которое опубликовано сегодня.
«Мы оказываем финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку оружием, - сказал он. - Я понимаю, что некоторые беспокоятся по этому поводу, ставят наши решения под сомнение. Вот почему так важно придерживаться принципа, которым мы руководствовались с самого начала: все, что мы делаем, происходит в тесной координации с нашими партнерами и союзниками. И мы сделаем все, чтобы не было эскалации между Россией и НАТО».
Шольц утверждает, что непоставки западного оружия затягивают войну. «Верно и обратное», - отметил он.
По словам канцлера, Россия «может положить конец этой войне».