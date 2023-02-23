Шольц о помощи Украине

Сумма помощи, которую Германия оказала или гарантировала Украине с февраля 2022 года, исчисляется суммой в более чем 14 млрд евро.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в спецпослании, которое опубликовано сегодня.