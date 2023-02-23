Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России, в том числе ряда членов руководства российской госкорпорации «Росатом».

«Также сегодня под санкции попали руководители высшего звена российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты. «Росатом» имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом Наблюдательного совета и вице-премьером в администрации президента России Владимира Путина», - отмечается в заявлении британского Кабмина.

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении четырех российских финансовых учреждений, в том числе против МТС-банка.

«Четыре банка, в том числе МТС-банк, также попали под санкции в рамках сегодняшнего пакета. Это еще больше изолирует Россию от международной финансовой системы и поможет Великобритании и партнерам предотвратить обход санкций», - отмечается в заявлении британского Кабмина.

Также Лондон ввел рестрикции против руководства российских компаний «Ростех» и «Алмаз-Антей», управляющего директора Nord Stream AG, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, ряда сотрудников «Газпрома», «Аэрофлота», вице-премьера РФ Александра Новака и главы Минцифры Максута Шадаева, экс-премьера Виктора Зубкова.