ISW: Кремль готовит операции на границе Беларуси и Молдовы

В ISW не исключают, что Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Украинские военные считают, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить украинские силы в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.

Украинская разведка уже зафиксировала, как российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.

Аналитики отметили, что 23 февраля Оперативное командование «Север» сообщило, что российские войска готовят возможные операции под прикрытием в приграничных районах Черниговской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль создает условия для проведения операций под чужим флагом на границе Черниговской области Украины и в Молдове.

Аналитики напоминают, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

Министерство обороны Беларуси также заявило 21 февраля, что белорусские войска наблюдали наращивание украинских сил у своих границ.

«ISW продолжает оценивать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, но Россия стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева», - подчеркивают аналитики.

По их мнению, такая операция под фальшивым флагом может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям.

Кроме того, Кремль также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.

23 февраля Минобороны России заявило, что украинские войска в ближайшее время планируют совершить вооруженную провокацию против Приднестровья. Оборонное ведомство утверждало, что украинские силы переоденутся в российскую военную форму и устроят якобы российское наступление с позиций в Приднестровье. Правительство Молдовы опровергло обвинения российского Минобороны.

«Министерство обороны, вероятно, стремилось поднять этот ложный нарратив, чтобы исковеркать предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майи Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территории Украины», - говорится в отчете ISW.