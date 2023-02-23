Посол Украины в Азербайджане написал в haqqin.az: «Мы поняли, кто враг... А друг – Азербайджан»

Владислав Каневский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане 11:45

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выступил со статьей, приуроченной к началу военной агрессии России против Украины. Haqqin.az представляет вниманию своих читателей статью украинского посла без изменений и сокращений... Статья направлена в редакцию посольством Украины в Азербайджане. ***

* * * 24 февраля 2022 года. Четверг. Вот-вот должен начаться обычный будничный день. Но не в Украине... Около пяти часов утра жители моей страны проснулись не от будильников, а от громких звуков взрывов и толчков, которые ощущались в их домах. Это был не салют, не взрыв бытового газа, не землетрясение и техногенная катастрофа. В считанные секунды стало ясно, что самые ужасные прогнозы сбылись – началось коварное и жестокое полномасштабное военное вторжение России в Украину. Жизнь украинцев разделилась на «до» и «после».

Прошел год, как Украина противостоит злу. Буча, Ирпень, Харьков, Сумы, Херсон, Мелитополь, Киев, Винница, Мариуполь, Рубежное, Чернигов, Изюм, Соледар, Бахмут…Это далеко не полный перечень украинских городов, куда российский оккупант принес слезы, боль и страдания – некоторые украинские города просто стерты с лица земли, а территории, на которых они существовали, усеяны тысячами мин и боеприпасов.

Но уже мало кто сомневается, что путинская «многоходовая» комбинация, которая годами сопровождалась лживыми заявлениями и обещаниями, шулерскими манипуляциями, авантюрами, блефом и игрой на повышение ставок, бряцанием «сверхсовременным» оружием, шантажом и подкупом иностранных должностных лиц, терпит разгромное фиаско в Украине. Досадно, что только зверства и дерзкие преступления, совершенные Кремлем в Украине, привели к четкому осознанию мировым обществом того, что нынешняя «великая Россия» – это мыльный пузырь, «failed state», где властные полномочия имеют кучка воров и полукриминальных элементов. Также в мифы превратились российские пропагандистские нарративы о «второй армии мира», благородстве русского солдата, чести и достоинстве русского офицера. Сегодняшнее ассоциативное восприятие российских военных как преступников, насильников и мародеров пополнилось новым синонимом – зеки, потому что Россия рекрутирует в ряды своих вооруженных сил узников и закоренелых преступников, предлагая им помилование в обмен на их согласие воевать в Украине. И они «воюют» – делают то, что им удается лучше всего: убивают мирных жителей, насилуют женщин и детей, грабят дома. Все это продолжает делаться под яркие лозунги пропагандистов и поощряться на всех уровнях в России. Бывшие зеки моментально превратились в русских героев, которые ставятся в пример русской молодежи. Именно так выглядит сегодняшняя Россия.

Не отличаются высокими моральными качествами и российские дипломаты, которые вместо служения своему народу умело отрабатывают путинскую повестку ненависти и лжи. В свое время английский дипломат Гарольд Никольсон сказал: «Ты можешь успешно соврать и раз, и два, и десять – но момент, когда тебя видят, как рупор пропаганды и особенно когда ты сам перестаешь различать правду и неправду – это момент, когда ты перестаешь быть дипломатом». Эти слова лучше всего характеризуют цинизм Лаврова, вульгарность Небензи, ложь Захаровой и русских послов на всех континентах. Россия сняла коварную маску «миротворца», преследуя единственную цель – уничтожить украинскую нацию как таковую, разрушить украинскую идентичность, культуру, язык. Для этого оккупанты убивают и депортируют украинцев, в том числе детей, бомбят города и села, сжигают украинские книги, шантажируют холодом и голодом. Но почему так произошло, что в XXI веке в центре Европы одно государство напало на другое? Почему появился новый диктатор, преступления которого остаются безнаказанными? Разве в Европе до сих пор существуют нации, отрицающие существование других, приветствующие войну, насилие, оккупацию? Ответ на эти вопросы один: безнаказанное зло всегда возвращается. В свое время Россия оккупировала часть Молдовы и Грузии. Мир не отреагировал должным образом. И Кремль почувствовал свою безнаказанность, получив карт-бланш для дальнейших агрессивных действий.