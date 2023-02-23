Премьер Польши едет в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправляется в Киев, где примет участие в заседании Верховной рады (парламента) Украины.

Об этом в эфире Польского телевидения сообщил генеральный секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

«По моим данным, премьер отправляется в Киев и там, вероятно, примет участие в заседании», - сказал он, пояснив, что сегодня состоится «торжественное заседание Верховной рады».

Отвечая на вопрос о том, с каким посланием Моравецкий едет в Киев, Соболевский сказал, что глава польского правительства передаст украинским властям слова поддержки и расскажет об итогах визита в Польшу президента США Джо Байдена.