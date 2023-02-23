Дело Расима Мамедова вернули в суд

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Габиля Мамедова защита ходатайствовала о создании условий для ознакомления с протоколами суда.

По словам адвокатов Мамедова, во время судебного разбирательства для них не было создано возможности ознакомиться с протоколами.

Суд удовлетворил ходатайство. Решением суда дело возвращено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 УК Азербайджана. 28 декабря 2022 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Мамедова к 14 годам лишения свободы. Расим Мамедов, в свою очередь, виновным себя не признал.