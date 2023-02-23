Помощник Путина опроверг: никаких переговоров не ведем

Ни дипломаты, ни представители администрации президента РФ не ведут никаких переговоров по вопросу урегулирования «конфликта» в Украине. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, комментируя слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве проходят встречи, где обсуждают ситуацию в Украине.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», - приводят слова Мединского российские СМИ.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве ведутся переговоры по ситуации в Украине. По его словам, переговоры в Женеве проходят в обстановке «максимальной осмотрительности», хотя и не на самом высоком уровне. Позже вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны.

Очные переговоры делегаций России и Украины в последний раз проходили 29 марта 2022 года в Стамбуле. В мае советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры прекратились по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.