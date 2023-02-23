Глава Пентагона: Война в Украине закончится переговорами, отправной точкой станет вывод войск

По его словам, в конечном итоге война закончится какими-то переговорами.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война России против Украины закончится переговорами, отправной точкой к которым станет вывод войск.

Остин отметил, что украинцы заинтересованы в том, чтобы российские войска были выведены с территории Украины.

«И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя», - сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что Китай пока не снял с повестки дня вопрос возможной передачи вооружений России.

«Я заранее связался со своим (китайским – ред.) коллегой и сказал ему, что это будет очень серьезной ошибкой, если Китай сделает это. Это усложнит ситуацию», - сказал Остин.