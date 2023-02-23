Польша может заблокировать новый пакет санкций против России
Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России.
Об этом сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.
В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.
«Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС. Таким образом, она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий», - сообщил польский дипломат.
По его словам, причина заключается в том, что этот пакет, по мнению Варшавы, слишком слабый.
«Нас будут обвинять в блокировании санкций, а правда в том, что это немцы при поддержке итальянцев смягчают их введением исключений, и мы не можем с этим согласиться», - добавил источник.