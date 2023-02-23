В России разыскивают сбежавших с автоматами военных

Полиция в Ростовской области разыскивает четверых бойцов батальона «Сомали», сбежавших из зоны боевых действий. По информации российских СМИ, они вооружены автоматами.

Согласно ориентировкам, дезертирам от 28 до 40 лет, двое из них родились в Донецке. Один из них ранее служил в «народной милиции ДНР». На территории Ростовской области они оказались 15 февраля. Куда отправились далее, неизвестно.

Отдельный штурмовой батальон «Сомали» был создан в 2014 году под руководством Михаила Толстых («Гиви») - одного из известных командиров пророссийских сепаратистов в Донбассе. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с началом российского вторжения в Украину батальон «Сомали» начал набирать осужденных. Для этого на полигоне в Торезе осенью 2022 года развернули лагерь, куда свозили осужденных, согласившихся воевать против Украины. О зэках в батальоне «Сомали» заявлял и экс-министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), сравнивая его с ЧВК «Вагнер».